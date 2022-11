DDR-Renten: Sozialminister will Härtefallfonds bis Jahresende

BERLIN (dpa-AFX) -Nach jahrelangem Streit über Rentenansprüche aus DDR-Zeiten will Sozialminister Hubertus Heil nun bis Jahresende einen Härtefallfonds mit 500 Millionen Euro an den Start bringen. "Unser Ziel ist ein zügiger Abschluss der Beratungen, damit alle weiter notwendigen Schritte noch in diesem Jahr umgesetzt werden", erklärte sein Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.