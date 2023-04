Delivery Hero will Wachsum im Jahresverlauf beschleunigen - Schwaches Quartal

BERLIN (dpa-AFX) -Der Essenslieferdienst Delivery Hero rechnet nach einem schwachen ersten Quartal mit besseren Geschäften im Verlauf des Jahres. Unternehmenschef Niklas Östberg geht davon aus, dass sich das Wachstum von Quartal zu Quartal beschleunigen wird. Die für die Branche wichtige Kennziffer Bruttowarenwert (Gross Merchandise Volume, GMV) soll zwischen 5 und 7 Prozent steigen, wie der im MDax notierte Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte. In den ersten drei Monaten des Jahres legte der Bruttowarenwert um 1,5 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro zu - bereinigt um die Folgen des im Vergleich zum Vorjahr schwachen Euro habe das Wachstum 2,1 Prozent betragen.