Demonstranten auf Baustelle für Gaspipeline in Brunsbüttel

BRUNSBÜTTEL (dpa-AFX) -Mehrere Demonstranten haben am Mittwochmorgen auf der Baustelle einer Gaspipeline in Brunsbüttel gegen die Energiepolitik der Bundesregierung protestiert. Die Aktion sei friedlich und ruhig, sagte ein Sprecher der Polizei. 10 bis 15 Personen besetzten den Angaben zufolge Baumaschinen und hängten Transparente auf. Die Pipeline soll das mobile Terminal für flüssiges Erdgas (LNG), das im Hafen von Brunsbüttel gebaut wird, an das bestehende Erdgasnetz anschließen.