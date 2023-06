Deutsche Anleihen bewegen sich am Mittag kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch bis zum Mittag im Kurs nur wenig bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag mit 133,32 Punkten in etwa auf Vortagsniveau. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,45 Prozent und damit nur etwas höher als am Vortag.