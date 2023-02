 Deutsche Anleihen: Deutlich schwächer - US-Arbeitsmarktbericht belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag einen großen Teil ihrer sehr deutlichen Kursgewinne vom Vortag wieder abgegeben. Bis zum Nachmittag sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future DE0009652644 um 0,90 Prozent auf 138,16 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg um 0,10 Prozentpunkte auf 2,18 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone legten die Renditen deutlich zu.

FRANKFURT Am Freitag setzte am Anleihemarkt eine Gegenbewegung zu den kräftigen Kursgewinnen am Donnerstag ein. Die sehr kräftigen Gewinne vom Vortag wurden teilweise wieder abgegeben. Belastet wurden die Anleihen zunächst durch robuste Konjunkturdaten. Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone waren im Januar merklich gestiegen. Sowohl für die Gesamtwirtschaft als auch für den Dienstleistungssektor wird ein Wachstum signalisiert. Verstärkt wurde die Entwicklung durch starke Arbeitsmarktdaten aus den USA. Außerhalb der Landwirtschaft sind laut Arbeitsministerium im Januar, 517 000 Stellen hinzugekommen. Dies war deutlich mehr als erwartet. Zudem hellte sich ein Frühindikator für den Dienstleistungssektor überraschend stark auf und signalisiert wieder ein wirtschaftliches Wachstum in dem Sektor. "Auch wenn der Lohndruck nachgelassen hat, so dürfte der Arbeitsmarkt aus Sicht der Fed weiter nicht im Gleichgewicht sein", kommentierten die Volkswirte der Commerzbank. "Die Zinserhöhungen dürften damit weitergehen." Am Vortag waren die Anleihekurse noch sehr kräftig gestiegen, im Gegenzug ermäßigten sich die Renditen. Marktteilnehmer hatten jüngste Äußerungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) als weniger entschlossen wahrgenommen.