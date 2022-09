Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Beruhigung in Großbritannien

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag deutlich zugelegt. Bis zum Nachmittag stieg der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,90 Prozent auf 138,54 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,10 Prozent. Die Rendite hat sich damit wieder etwas deutlicher von ihrem in dieser Woche erreichten elfjährigen Höchststand bei 2,35 Prozent entfernt. Besonders deutlich sanken die Renditen in Italien.