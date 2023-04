 Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Deutsche Wirtschaft schwächelt

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nach einer Flut von Konjunkturdaten deutlich zugelegt. Zuletzt stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 1,27 Prozent auf 135,63 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,31 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

FRANKFURT Am Vormittag wurde in der Eurozone eine Vielzahl von Konjunkturdaten veröffentlicht. Die deutsche Wirtschaft ist nach einem kraftlosen Jahresstart im Winter knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte im ersten Quartal, während Volkswirte einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet hatten. "Die Rezession konnte gerade nochmal abgesagt werden", sagte Dekabank-Experte Andreas Scheuerle. "Nach wie vor befindet sich der private Konsum in einer schwierigen Lage." In der Eurozone insgesamt wuchs die Wirtschaft um 0,1 Prozent.

Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im April erneut abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 7,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im März hatte die Rate 7,4 Prozent betragen. Sie bleibt jedoch damit auf einem hohen Niveau. In Frankreich und Spanien stieg die Rate sogar etwas an. "Für die Europäische Zentralbank (EZB) ist die Arbeit noch lange nicht erledigt", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "In Anbetracht des noch immer großen Inflationsdrucks sind Diskussionen über ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus fehl am Platz."