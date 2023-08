 Deutsche Anleihen erholen sich etwas

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen und haben damit die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Gegen Mittag legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,30 Prozent auf 131,07 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,65 Prozent.

FRANKFURT Seit dem Handelsauftakt konnte sich der Bund-Future stabil in der Gewinnzone halten. Die Sorge vor einer weiter schwachen konjunkturellen Entwicklung in China bremste die Nachfrage an den Aktienmärkten, während vergleichsweise sichere Papiere wie Bundesanleihen stärker nachgefragt wurden.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hatte zuletzt mehrfach enttäuschende Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung geliefert. Unter anderem belastet eine Immobilienkrise. Am Morgen war bekannt geworden, dass die Preise für Neubauwohnungen in China zuletzt gefallen waren.

Eine zweite Schätzung zur Wirtschaftsleistung in der Eurozone und Daten zur Industrieproduktion im Währungsraum konnten dem deutschen Rentenmarkt am späten Vormittag keine neue Richtung geben. Bei der Schätzung zur Wirtschaftsleistung wurde die erste Erhebung wie erwartet bestätigt. Demnach war das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone im zweiten Quartal um 0,3 Prozent gestiegen. Zudem war bekannt geworden, dass die Industrieproduktion im Juni unerwartet stark war.

Am Nachmittag dürften US-Konjunkturdaten in den Mittelpunkt rücken, bevor sich das Interesse der Anleger auf die Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank Fed richtet. Das steht am Abend auf der Agenda. Hier erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der amerikanischen Zentralbank.