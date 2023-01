 Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag im Kurs spürbar nachgegeben. Am Markt wurde die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten als ein Grund genannt. Am Mittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,57 Prozent auf 137,06 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,26 Prozent.

FRANKFURT Geld- und Kreditdaten aus der Eurozone deuteten am Vormittag auf eine eher schwache Konjunkturdynamik hin. Die Geldmengenaggregate M1 und M3 wuchsen im Dezember deutlich schwächer als im Vormonat, die Kreditvergabe an private Haushalte und Unternehmen fiel ebenfalls schwächer aus. Die Daten stehen etwas im Widerspruch zu jüngsten Konjunkturindikatoren, die auf eine wirtschaftliche Belebung hingedeutet haben. Unterdessen präsentierte Spanien als erstes der vier großen Euro-Länder Wachstumszahlen für das Schlussquartal 2022. Mit 0,2 Prozent zum Vorquartal fiel das Wachstum recht solide aus. Die Experten von Pantheon Macroeconomics gehen davon aus, dass die Iberer stärker gewachsen sind als die anderen drei großen Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich und Italien. Für Deutschland, das seine Zahlen kommende Woche veröffentlicht, geht das Statistische Bundesamt nach einer vorläufigen Schätzung von einer Stagnation aus. In den USA stehen am Nachmittag einige beachtenswerte Wirtschaftszahlen auf dem Programm. Unter anderem werden das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE veröffentlicht. Außerdem gibt die Uni Michigan ihr Konsumklima bekannt, das auch Angaben zu den Inflationserwartungen der Verbraucher enthält. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

