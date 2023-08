 Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag weiter gesunken. Im frühen Handel fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,27 Prozent auf 130,56 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,69 Prozent.

FRANKFURT Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben steigende Renditen in den USA Auswirkung auf den deutschen Rentenmarkt gezeigt und die Kurse am Morgen im Gegenzug belastet. Am Vorabend hatte die Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed deutlich gemacht, dass die Notenbanker die Tür für weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation offen halten.

Im Tagesverlauf stehen zunächst nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag dürften Stimmungsdaten aus der US-Industrie und wöchentliche Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt für neue Impulse sorgen.