 Deutsche Anleihen geben wieder nach

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Verlusten in den Handel gestartet. Nach den jüngsten Gewinnen gab der Terminkontrakt Euro-Bund-Future nun am Morgen um 0,38 Prozent auf 140,84 Punkte nach. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 1,91 Prozent.

FRANKFURT Am Vormittag stehen mit Blick auf die Eurozone Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungssektor auf der Agenda. In Spanien hat sich die Stimmung bereits stärker als von Analysten erwartet eingetrübt. Die Konsumlaune der Verbraucher sei wohl durch die hohe Inflation und die anhaltenden geopolitischen Verspannungen weiter belastetet, schrieb Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank. Am Nachmittag richtet sich der Fokus Reicherter zufolge auf den ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor. Der Experte geht hier davon aus, dass der Zinserhöhungskurs der US-Notenbank allmählich seine Wirkung entfaltet und die wirtschaftliche Aktivität bremst. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

