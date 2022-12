 Deutsche Anleihen: Kaum Bewegung

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch geringfügig gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,05 Prozent auf 135,84 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,30 Prozent.

FRANKFURT Nach der überraschenden Entscheidung der Bank of Japan vom Vortag, die Kontrolle der heimischen Kapitalmarktzinsen etwas zu lockern, beruhigte sich die Lage an den Anleihemärkten wieder. Neue Umfragedaten der Meinungsforscher von GfK ergaben eine bessere Verbraucherstimmung in Deutschland. Leichte Entspannung bei den Energiepreisen und Entlastungen der Politik trugen dazu bei. "Das Licht am Ende des Tunnels wird etwas heller", sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Konjunkturdaten aus den USA lieferten derweil keine klaren Signale. So hat sich die Stimmung der Verbraucher im Dezember zwar deutlich aufgehellt. Der Abwärtstrend am Immobilienmarkt aber hält an: Die Verkäufe bestehender Häuser gingen im November den zehnten Monat in Folge zurück. Der Rückgang fiel zudem stärker als erwartet aus.