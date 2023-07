 Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Montag wenig bewegt. Am späten Nachmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,03 Prozent auf 131,00 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,63 Prozent.

FRANKFURT Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am deutschen Rentenmarkt. Zwar sendeten neue Inflationsdaten aus China am Morgen konjunkturelle Schwächesignale, das konnten den Kursen der Festverzinslichen aber keinen nennenswerten Auftrieb verleihen. Die chinesischen Verbraucherpreise stagnierten im Juni erstmals seit mehr als zwei Jahren. Bisher verläuft die wirtschaftliche Erholung des Landes von der einst strengen Corona-Politik enttäuschend.

Auch die Veröffentlichung des monatlichen Konjunkturbarometers des Sentix-Instituts für die Eurozone bewegte kaum. Es gab zum dritten Mal in Folge nach. Die Konjunktur der Eurozone bleibe im Rezessions-Modus, kommentierte Sentix die Umfrageergebnisse.

Die Renditen für britische Staatsanleihen gaben hingegen am Nachmittag etwas nach. Zuvor hatte der britische Notenbankchef Andrew Bailey einen deutlichen Rückgang der hohen Inflation in Großbritannien in Aussicht gestellt. Die Teuerung sei derzeit noch "unannehmbar hoch", sagte Baily am Montag laut Redetext in seiner "Mansion House"-Rede in London. In den kommenden Monaten sei aber mit einer Abschwächung der Inflation zu rechnen.