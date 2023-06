 Deutsche Anleihen: Kursverluste - Notenbanken erhöhen Zinsen weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gefallen. Bis zum Mittag sank der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,51 Prozent auf 133,01 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,46 Prozent.

FRANKFURT Zinserhöhungen von europäischen Notenbanken außerhalb der EU belasteten die Anleihekurse. So haben sowohl die Schweizerische Nationalbank (SNB) als auch die norwegische Notenbank ihre Leitzinsen angehoben. In Norwegen fiel der Zinsanstieg zudem stärker aus als von Volkswirten im Schnitt erwartet. Beide Notenbanken stellten weitere Erhöhungen in Aussicht.

Die Inflation ist in vielen Ländern zuletzt zwar zurückgegangen, sie bleibt jedoch hartnäckig hoch. In Großbritannien war sie im Juni sogar gestiegen. Die britische Notenbank wird um 13 Uhr ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Es wird eine erneute Erhöhung erwartet.

Gleichzeitig kommt die türkische Notenbank mit ihrer Entscheidung. Hier wird eine starke Erhöhung erwartet. Bisher hatte die Notenbank ihre Zinsen trotz der sehr hohen Inflation niedrig gehalten. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte jedoch mit einer Neubesetzung der Führung der Notenbank einen Wandel signalisiert.

An Konjunkturdaten ragen die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt heraus. Ansonsten werden eher Daten aus der zweiten Reihe mit etwas geringerer Marktrelevanz erwartet. Darüber hinaus äußern sich einige hochrangige Notenbanker, etwa der Chef der US-Zentralbank Federal Reserve, Jerome Powell, anlässlich eines Auftritts vor einem Senatsausschuss.