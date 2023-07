 Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen. Bis zum späten Nachmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,33 Prozent auf 133,29 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,43 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

FRANKFURT Schwache Konjunkturdaten aus den USA stützten die Anleihen nur kurzzeitig. So hat sich der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie im Juni erneut eingetrübt. Er signalisiert mittlerweile einen merklichen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Industrie. Die Erwartungen auf eine weitere Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed wurden so etwas gedämpft.

Die zweite Veröffentlichung zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone bewegte die Märkte kaum. In den Industrieunternehmen hat sich die Stimmung im Juni erneut verschlechtert und ist auf den tiefsten Stand seit drei Jahren gefallen. Ein vorläufiges Ergebnis wurde leicht nach unten revidiert.