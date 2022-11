 Deutsche Anleihen legen leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Montagmorgen um 0,13 Prozent auf 140,27 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,02 Prozent. An anderen Anleihemärkten in der Eurozone fiel der Handelsauftakt ähnlich aus.

FRANKFURT Etwas Auftrieb erhielten Bundeswertpapiere durch neue Preisdaten aus Deutschland. Die Erzeugerpreise sind im Oktober auf Jahressicht deutlich schwächer gestiegen als im Vormonat. Gegenüber September gab es sogar den ersten Preisrückgang seit knapp zweieinhalb Jahren. Wichtigster Grund waren laut Statistikamt rückläufige Preise für Strom und Gas. "Ein spektakulärer Preisrückgang nach all den Monaten mit deutlichen Preisanstiegen", kommentierte Ökonom Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. "Vielleicht das erste Signal eines gewissen, konjunkturbedingten Nachlassens des Preisdrucks." Allerdings könnten sich die Endverbraucher noch nicht so richtig mitfreuen, da die Energiepreise vor allem für Großverbraucher gesunken seien. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

