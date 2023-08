 Deutsche Anleihen legen leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Im Vergleich zum Vortag ging es mit den Kursen aber nur noch leicht nach oben. Im frühen Handel stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,12 Prozent auf 133,25 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,45 Prozent.

FRANKFURT Die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Bundesanleihen wurde abermals durch schwache Konjunkturdaten aus China gestützt. Im Juli waren die Verbraucherpreise im Jahresvergleich gesunken. Experten führen den Preisverfall in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt unter anderem auf die anhaltend schwache Konsumnachfrage und Probleme am Immobilienmarkt zurück. Bereits am Vortag hatten schwache Daten vom chinesischen Außenhandel die Nachfrage nach festverzinslichen Papieren gestützt.

"Die heute Morgen veröffentlichten chinesischen Preisdaten für Juli zeigen, dass die Deflationsrisiken im schwachen Konjunkturumfeld zunehmen", kommentierten Anleiheexperten der Dekabank. Ihrer Einschätzung steige der Druck auf die chinesische Regierung und Geldpolitik, mit weiteren Maßnahmen gegenzusteuern.