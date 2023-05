 Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit weiteren Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,22 Prozent auf 136,25 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,26 Prozent.

FRANKFURT Schon am Vortag hatten Inflationsdaten aus den USA für Zinsdruck an den Kapitalmärkten gesorgt. Die Teuerung ist im April weiter rückläufig gewesen, wenn auch nur leicht. Die Entwicklung lässt die von der US-Notenbank Fed angedeutete Zinspause ein Stück weit wahrscheinlicher werden. Am Nachmittag könnten neue Preisdaten von der Herstellerebene das Bild eines tendenziell abnehmenden Preisauftriebs bestätigen.

In Europa rückt die britische Geldpolitik in den Blick. Die Bank of England entscheidet am frühen Nachmittag über ihre Leitzinsen. Es wird mit einer abermaligen Straffung gerechnet. Die Währungshüter stemmen sich schon seit etwa eineinhalb Jahren gegen die hohe Inflation. Als spannend gilt die Frage, ob die Bank of England - ähnlich wie die Fed - eine Zinspause in den Raum stellt.