 Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch bis zum Mittag im Kurs zugelegt. Zuletzt stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,32 Prozent auf 135,57 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,32 Prozent. An anderen Rentenmärkten in der Eurozone fiel die Entwicklung ähnlich aus.

FRANKFURT Am Markt wurden die Kursgewinne mit einer Gegenbewegung auf die Verluste an den vergangenen Handelstagen erklärt. Etwas Unterstützung kam auch von der verhaltenen Stimmung an den Aktienmärkten. Sichere Anlagen waren daher stärker gefragter. Kräftige Impulse blieben am Vormittag allerdings aus. Bundesbankchef Joachim Nagel bekräftigte seine Haltung, wonach der Inflationskampf der Europäischen Zentralbank (EZB) noch nicht beendet ist. Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde unterstrich, dass die EZB in der Zinspolitik noch Boden gutzumachen habe. Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit auf US-Konjunkturdaten. Die Regierung veröffentlicht die Inflationszahlen für den Monat April. Von der Entwicklung hängt der kurzfristige Kurs der amerikanischen Notenbank Federal Reserve mit ab. Nach der jüngsten Fed-Sitzung hatte Notenbankchef Jerome Powell die Möglichkeit einer Zinspause angedeutet, nachdem die Leitzinsen seit März 2022 stark angehoben wurden. Powell stellte jedoch auch klar, noch entschiedener gegen die hohe Inflation vorzugehen, falls dies erforderlich sein sollte.