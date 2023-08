 Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Im frühen Handel legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,51 Prozent auf 132,43 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,52 Prozent.

FRANKFURT Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein etwas trübere Stimmung an den Finanzmärkten, die vergleichsweise sicheren Anlagen wie Bundesanleihen Auftrieb verlieh. Am Morgen hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus China die Risikofreude der Anleger gedämpft. Der chinesische Außenhandel hatte auch im Juli keine Anzeichen einer Erholung gezeigt.

Im weiteren Handelsverlauf rechnen Experten der Dekabank eher nicht mit stärkeren Impulsen am deutschen Rentenmarkt. "Ohne wichtige Marktdaten bis zur Veröffentlichung der US-Inflationszahlen am Donnerstag fehlen am Anleihemarkt neue Makroimpulse", hieß es in einem Kommentar.