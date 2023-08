 Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach jüngsten Kursverlusten. Im frühen Handel stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,43 Prozent auf 131,29 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,62 Prozent.

FRANKFURT Kurz vor dem Wochenende setzte eine Erholung ein, nachdem die Kurse am deutschen Rentenmarkt bereits seit etwa zwei Wochen tendenziell unter Druck gestanden hatten. Vor allem die Spekulation auf weiter steigende Zinsen hatte den Renditen in den vergangenen Handelstagen Auftrieb verliehen und die Kurse im Gegenzug belastet.

Im weiteren Handelsverlauf dürften die Anleger die Preisentwicklung in der Eurozone im Blick haben. Am späten Nachmittag wird eine weitere Schätzung zu den Verbraucherpreisen im Juli erwartet. Der Markt geht davon aus, dass eine vorangegangene Schätzung bestätigt wird, die einen Rückgang der Inflationsrate auf 5,3 Prozent gezeigt hatte. Die Kernrate dürfte sich aber nicht verändert haben und erneut bei 5,5 Prozent liegen, was als Hinweis auf eine mögliche weitere Zinserhöhung durch die EZB gedeutet wird.

In den USA werden im Handelsverlauf keine Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.