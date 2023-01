 Deutsche Anleihen: Leichte Gewinne zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursaufschlägen in den Handel gestartet. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 136,59 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag stabil bei 2,26 Prozent.

FRANKFURT Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die für Kursbewegung sorgen könnten. Analysten und Anleger warten schon gespannt auf neue Inflationsdaten aus den USA, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Sie gelten als mitentscheidend für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank Fed. Zurzeit ist nicht ganz klar, ob die Federal Reserve ihr Straffungstempo auf ihrer nächsten Sitzung Anfang Februar weiter verringern wird. Hintergrund ist die zwar hohe, aber leicht rückläufige Inflation. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

