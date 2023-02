Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste am Morgen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn leicht unter Druck geraten. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,08 Prozent auf 135,94 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug ähnlich wie am Vortag 2,36 Prozent.