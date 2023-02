 Deutsche Anleihen: Leichte Verluste zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future DE0009652644 um 0,07 Prozent auf 136,82 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,29 Prozent.

FRANKFURT Produktionsdaten aus der deutschen Industrie enttäuschten am Morgen die Erwartungen. Die Gesamtherstellung ging im Dezember gegenüber dem Vormonat um 3,1 Prozent zurück. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, diesen allerdings im Schnitt nur auf 0,8 Prozent veranschlagt. Auch das Gesamtjahr 2022 fiel mit einem Produktionsminus von 0,6 Prozent zum Vorjahr schwach aus. Im Tagesverlauf stehen nur wenige Wirtschaftsdaten auf dem Programm. In den USA werden am Nachmittag Zahlen vom Außenhandel erwartet. Am frühen Abend will sich US-Notenbankchef Jerome Powell an einer Diskussionsrunde beteiligen. Es ist sein erster Auftritt seit der jüngsten Zinsanhebung in der vergangenen Woche.