 Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,30 Prozent auf 134,07 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,44 Prozent. An anderen Rentenmärkten im Euroraum gaben die Renditen ebenfalls überwiegend nach.

FRANKFURT Zum Wochenstart richten sich die Blicke an den Finanzmärkten nach München. Dort veröffentlicht das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Analysten rechnen mit einer geringfügigen Aufhellung. In den vergangenen Monaten hat sich die Unternehmensstimmung Zug um Zug aufgehellt. Ausschlaggebend war vor allem die abklingende Energiekrise.