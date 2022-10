 Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,39 Prozent auf 137,14 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,28 Prozent und damit etwas unterhalb ihres unlängst erreichten Höchststands seit dem Jahr 2011.

Auftrieb kommt seit Wochenbeginn vom britischen Anleihemarkt. Nach Turbulenzen aufgrund des kritisch bewerteten Fiskalprogramms der neuen Regierung wurde zuletzt der Finanzminister ausgetauscht. Der neue Schatzkanzler Jeremy Hunt hat den Finanzplan stark zusammengestrichen. Weitere Kursgewinne bescherte am Dienstag ein Zeitungsartikel, wonach die Bank of England ihre seit längerem geplanten Wertpapierverkäufe weiter verschieben könnte. Dies berichtet die britische Wirtschaftszeitung Financial Times ohne Angabe von Quellen. Am Dienstag richten Anleger ihren Blick auch auf die monatliche Konjunkturumfrage des Mannheimer ZEW-Instituts. Angesichts der trüben wirtschaftlichen Aussichten wird mit einer Verschlechterung der Stimmung gerechnet. Die deutsche Wirtschaft wird vor allem durch die knappe und teure Energie sowie die weltweit lahmende Konjunktur belastet. Generell ist Europa stärker von den Folgen des Ukraine-Kriegs betroffen als andere Weltregionen.

