 Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag fest in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,17 Prozent auf 137,40 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,24 Prozent.

FRANKFURT Rückenwind erhielten Bundeswertpapiere durch die Geldpolitik. Die US-Notenbank Fed hob ihre Leitzinsen am Mittwochabend zwar wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte an und stellte zudem weitere Anhebungen in Aussicht. Fed-Chef Jerome Powell sei es jedoch nicht gelungen, die Märkte vollends zu überzeugen, hieß es von Experten. Im Vergleich zu früheren Auftritten habe Powell nicht ganz so entschieden auf weitere Zinsanhebungen verwiesen, erklärte John Velis von der Bank of New York Mellon.

Am Donnerstag stehen zwei weitere geldpolitische Ereignisse von großer Bedeutung auf dem Programm. In der Eurozone entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über ihren Kurs, in Großbritannien trifft die Bank of England ihre Zinsentscheidung. Von beiden Notenbanken werden weitere Straffungen erwartet, um der hohen Inflation Einhalt zu gebieten. Die EZB dürfte zudem Details zu ihrem geplanten Bilanzabbau bekannt geben, der ebenfalls als geldpolitische Straffung interpretiert werden kann.