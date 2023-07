 Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 131,32 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,61 Prozent. Auch in anderen europäischen Ländern gaben die Kapitalmarktzinsen nach.

FRANKFURT Inflationsdaten aus Deutschland fielen am Morgen erwartungsgemäß aus. Das Statistische Bundesamt bestätigte vorläufige Ergebnisse für Juni, wonach die Teuerung wieder etwas gestiegen ist. Ausschlaggebend ist vor allem ein Basiseffekt, da die Inflation im Vorjahresmonat durch das Neun-Euro-Ticket und die Tankpauschale gedrückt wurde. Dieser Effekt wirkt jetzt in die Gegenrichtung. Außerdem verteuerten sich Nahrungsmittel weiter. Im Tagesverlauf dürften Anleger auf die Konjunkturumfrage des Mannheimer ZEW-Instituts achten. Sie wird im Laufe des Vormittags erwartet. In den USA stehen keine entscheidenden Wirtschaftszahlen auf dem Programm.