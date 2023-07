 Deutsche Anleihen starten mit Kursgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,17 Prozent auf 133,43 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,45 Prozent. In Europa gaben die Kapitalmarktzinsen zur Eröffnung überwiegend nach.

FRANKFURT Nachdem die US-Zentralbank Fed am Mittwochabend ihren Leitzins im Kampf um die hohe Inflation um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben hat, dürfte es ihr die EZB am Donnerstag gleichtun. Wie bei der Federal Reserve liegt großes Interesse auf dem Kurs im Jahresverlauf. Seit vergangenem Sommer hat die EZB ihren Leitzins kräftig angehoben, um die hohe Inflation einzudämmen. Zunehmend stellt sich daher die Frage, ob und wie weit die Zinsen noch steigen sollen. Zumal die Konjunktur im Währungsraum bereits schwächelt. Volkswirte der Dekabank erwarten, dass auch die EZB am Nachmittag ihrer Bereitschaft zu weiteren Straffungen Ausdruck verleihen dürfte, zugleich aber auf die Datenabhängigkeit künftiger Zinsentscheide verweisen dürfte.