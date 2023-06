 Deutsche Anleihen starten mit Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Die Bewegungen hielten sich aber in Grenzen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,17 Prozent auf 133,63 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,42 Prozent.

FRANKFURT Nach Auffassung des Analysten Sebastian Grupp von der DZ Bank stehen die Chancen für einen ruhigen Wochenausklang nicht schlecht. Zwar würden Reden der EZB-Vertreter, Luis de Guindos, Mario Centeno und Pablo Hernandez de Cos erwartet, doch diese dürfen sich eine Woche vor der Zinssitzung des Rates der Europäischen Zentralbank nicht zu geldpolitischen Themen äußern. Experten rechnen mit einer erneuten Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Zudem bietet der Datenkalender Grupp zufolge kaum Indikatoren mit Marktbewegungspotenzial. Am Vormittag werden Angaben zur Industrieproduktion in Italien veröffentlicht. Diese dürfte im April im Monatsvergleich nach einem Rückgang im Vormonat wieder etwas zugelegt haben.