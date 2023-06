 Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 135,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,28 Prozent.

FRANKFURT Leichten Druck auf sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere übte die Verabschiedung des Kompromisses im US-Schuldenstreit aus. Nachdem der Gesetzentwurf das Repräsentantenhaus passiert hat, muss noch der Senat zustimmen. Die Zeit drängt, da den USA laut Finanzministerin Janet Yellen schon am 5. Juni die Zahlungsunfähigkeit droht. Am Donnerstag stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden unter anderem Umfragewerte aus der Industrie erwartet, die Hinweise auf den Zustand der Konjunktur geben. Zudem stehen Inflationszahlen für den Monat Mai an, die für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) von großer Bedeutung sind. In den USA liefern Beschäftigungszahlen des Dienstleisters ADP einen Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung. Zudem wird der ISM-Indikator für das verarbeitende Gewerbe bekannt gegeben, der als gute Richtschnur für die wirtschaftliche Lage gilt.