 Deutsche Anleihen starten stabil in den Tag

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch stabil in den Handel gegangen. Am Morgen lag der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future mit 135,38 Punkten in etwa auf Vortagsniveau. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug ebenfalls wenig verändert 2,34 Prozent.

FRANKFURT Zur Wochenmitte stehen in der Eurozone Inflationsdaten für den Monat April auf dem Programm. Es handelt sich jedoch nur um Detaildaten, die grundlegende Entwicklung ist bereits bekannt. Daneben äußern sich einige Redner aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB). In den USA werden Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet. And den Märkten steht nach wie vor die stockende Anhebung der US-Schuldengrenze im Fokus. Bei einem Treffen zwischen Präsident Joe Biden und ranghohen Kongressabgeordneten gab es offenbar eine vorsichtige Annäherung. Laut dem Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, ist eine Einigung bis zum Wochenende durchaus möglich.