 Deutsche Anleihen starten stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch stabil in den Handel gegangen. Am Morgen lag der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future mit 134,40 Punkten in etwa auf Vortagsniveau. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,35 Prozent.

FRANKFURT Produktionszahlen aus der deutschen Industrie blieben am Morgen hinter den Erwartungen zurück. Zwar weitete das verarbeitende Gewerbe seine Herstellung im April um 0,3 Prozent aus. Bankökonomen hatten jedoch mit einem deutlicheren Zuwachs gerechnet. Der deutliche Rückgang im März wurde etwas moderater ausgewiesen als bisher bekannt. Das Bundeswirtschaftsministerium sprach von einer Stabilisierung der Produktion. Im Tagesverlauf werden in den USA Zahlen vom Außenhandel und zur Kreditvergabe der Banken erwartet. In Kanada trifft die Notenbank ihre Zinsentscheidung.