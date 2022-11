 Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung am Mittag

FRANKFURT (dpa-AFX) -Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag bis zum Mittag im Kurs nur wenig bewegt. Zuletzt stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,06 Prozent auf 136,26 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,34 Prozent.

FRANKFURT Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientierten können. Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel der Eurozone fielen mit einem leichten monatlichen Zuwachs unspektakulär aus. Aus den USA werden am Nachmittag keine entscheidenden Daten erwartet.

Äußerungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) deuten unterdessen auf fortgesetzte Zinsanhebungen hin. Entsprechend äußerten sich am Dienstag sowohl Bundesbankchef Joachim Nagel als aus EZB-Vize Luis de Guindos. Die EZB hat ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten deutlich erhöht, nachdem sie lange Zeit trotz hoher Inflationsraten gezögert hatte.

In den USA stehen die Zwischenwahlen zum Kongress an. Laut Umfragen drohen der demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden erhebliche Verluste. Im Senat dürfte das Rennen wesentlich knapper ausfallen als im Repräsentantenhaus. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen gerechnet.