 Deutsche Anleihen: Zur Kasse schwach - Umlaufrendite 2,05 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag unter dem Strich gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,03 Prozent am Freitag auf 2,05 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

FRANKFURT Es gab 31 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 2,11 Prozentpunkten. Dem standen 39 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,17 Punkten gegenüber. Die Bundesbank kaufte per Saldo Anleihen im Wert von 0,4 Millionen Euro. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 128,09 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen.

