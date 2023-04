Deutsche Börse will Datenanbieter Simcorp für 3,9 Milliarden Euro kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Deutsche Börse will sein Geschäft mit einer Milliardenübernahme ausbauen. Ziel ist der dänische Datenanbieter Simcorp , der für insgesamt etwa 3,9 Milliarden Euro erworben werden soll, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mit. Die Akquisition soll über bestehende Barmittel und Fremdkapital finanziert werden.