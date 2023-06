Deutsche Industrie fordert bessere Ausbildung in Großbritannien

LONDON (dpa-AFX) -Die deutsche Industrie fordert eine bessere Ausbildung von Fachkräften in Großbritannien. In einer Umfrage des Verbands German Industry UK zeigten sich deutsche Konzerne mit Vertretung im Vereinigten Königreich enttäuscht vom aktuellen Stand. "Die allgemeine Arbeitsbereitschaft junger britischer Bewerber für technische und kaufmännische Positionen war bestenfalls zufriedenstellend", teilte der Verband mit. Befragt wurden Dutzende deutsche Unternehmen, die insgesamt knapp 100 000 Menschen in Großbritannien beschäftigen.