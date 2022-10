 Deutsche Industrie produziert im August weniger als im Juli

WIESBADEN (dpa-AFX) -Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im August zurückgefahren. Gegenüber dem Vormonat sank die Gesamtherstellung um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang von im Schnitt 0,5 Prozent gerechnet. Die Entwicklung im Juli wurde von einem Rückgang um 0,3 Prozent auf eine Stagnation revidiert. Auf Jahressicht stieg die Produktion im August um 2,1 Prozent an.