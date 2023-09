 Deutsche Regionalzüge sollen ab 2028 bis nach Dänemark fahren

KOPENHAGEN (dpa-AFX) -In Zukunft sollen deutsche Regionalzüge über die Grenze nach Dänemark fahren. Das teilte das dänische Verkehrsministerium am Donnerstag mit. Bislang stoppen die schleswig-holsteinischen Regionalzüge in Flensburg. Dort steigen Reisende, die weiter nach Dänemark fahren wollen, in dänische Züge um. Künftig soll der regionale Umstiegsbahnhof in der dänischen Kleinstadt Tinglev liegen, knapp 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

KOPENHAGEN Wie ein Ministeriumssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte, soll die neue Regelung voraussichtlich im Jahr 2028 in Kraft treten. Dänemark werde die Mehrkosten übernehmen, die dem Land Schleswig-Holstein entstehen, um zwei neue Züge zu kaufen und die bestehende Flotte umzurüsten, hieß es. Dies ist notwendig, damit die Züge sowohl im deutschen als auch im dänischen Hochspannungsnetz fahren können.