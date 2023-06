 Deutsche Verlage von Micky Maus und Batman starten Comic-App

BERLIN (dpa-AFX) -Die deutschen Verlage von Micky Maus und Batman - Egmont Ehapa und Panini - haben gemeinsam eine kostenpflichtige Flatrate-App für Comics an den Start gebracht. Die App heißt Swoosh und ist ab sofort erhältlich. Das "deutschlandweit erste "All you can read"-Comic-Angebot" biete zum Auftakt Zugriff auf mehr als 50 000 Comicseiten, teilte Egmont Ehapa Media am Montag in Berlin mit. "Jede Woche kommen neue Comic-Ausgaben hinzu", warb der Verlag.

BERLIN "Mit Panini ist einer der marktführenden Comic-Verlage an Bord, so dass aktuell insgesamt neben den Egmont-Titeln wie "Micky Maus"-Magazin, "Lucky Luke" und "Walt Disneys Lustiges Taschenbuch" mehr als 900 Comics aus Serien wie "Batman", "Superman" und "Star Wars-Comics" im Swoosh-Portfolio zu finden sind." Allerdings sind "Asterix"-Comics zunächst noch nicht in der App verfügbar.