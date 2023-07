 Deutschen Wäldern droht neue Borkenkäferwelle

QUEDLINBURG/CLAUSTHAL-ZELLERFELD (dpa-AFX) -Auf deutsche Wälder könnte eine neue Borkenkäferwelle zurollen. Der Winter sei für den Schädling sehr angenehm gewesen, so dass zu viele Tiere überlebt hätten, sagte der Leiter des im Dezember gegründeten Julius-Kühn-Instituts für Waldschutz, Henrik Hartmann, der Deutschen Presse-Agentur. "Wie auch in den Vorjahren war es zu warm und trocken." Dadurch seien erneut Fichten bedroht.

QUEDLINBURG/CLAUSTHAL-ZELLERFELD Im kühlen April hätten sich die Insekten noch zurückgehalten, ab Mai dann aber stark ausgebreitet. Auch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg sowie der Präsident des Verbandes Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzer, Andreas Bitter, warnten vor einer großen Welle. Derzeit sei die Elterngeneration am Werk, die überwintert habe, deren Nachwuchs folge erst noch, so Bitter.

Das Hauptproblem: Wegen der Trockenheit würden in einem Jahr bis zu drei Generationen der Schädlingskäfer schlüpfen. Laut Hartmann ist die Ausbreitung des Borkenkäfers seit 2018 in vielen Regionen Deutschlands epidemisch. Er betont: "Das ist eindeutig dem Klima zuzuordnen."

Bisher geht es vor allem um den sogenannten Buchdrucker. Diese Borkenkäfer-Art greift hauptsächlich Fichten an. Die kleinen Tierchen bohren sich in die Bäume und legen ihre Eier unter der Rinde ab. Nach dem Schlüpfen ernähren sich die Larven von der Bastschicht des Baums. Diese dünne Schicht unter der Rinde ist aber das lebenswichtige Adersystem des Baums. Darin werden Wasser und Nährstoffe transportiert. Wenn die Schicht zerstört wird, stirbt der Baum.

Die flachwurzelnden Fichten sind wegen der starken Trockenheit in den vergangenen Jahren geschwächt und anfällig für den Käferbefall. Vor allem in tieferen Lagen sei der Borkenkäfer laut den Experten kaum aufzuhalten. In höheren Lagen verbreite sich der Käfer wegen der kühleren Temperaturen bisher langsamer. Laut Waldbesitzervertreter Bitter scheine sich das nun aber auch zu ändern.