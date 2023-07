 Deutschland: Gesamtproduktion geht leicht zurück

WIESBADEN (dpa-AFX) -Die deutsche Industrie hat ihren Ausstoß im Mai leicht zurückgefahren. Gegenüber dem Vormonat fiel die Gesamtherstellung um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet, nachdem die Produktion im April um 0,3 Prozent gestiegen war. Belastend wirkte im Mai vor allem die Energieproduktion, die um 7,0 Prozent sank. Die Herstellung industrieller Waren stieg dagegen leicht an.