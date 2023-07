 Deutschland: Handel mit Fair-Trade-Produkten über Zwei-Milliarden

BERLIN (dpa-AFX) -Trotz inflationsbedingter Kaufzurückhaltung in vielen Bereichen sind die Umsätze mit fair gehandelten Produkten im vergangenen Jahr weiter gestiegen. "Erstmals hat der Gesamtumsatz mit Produkten aus fairem Handel die Zwei-Milliarden-Euro-Schwelle überschritten", berichtete der Geschäftsführer des Forum Fairer Handel (FFH), Matthias Fiedler, am Dienstag in Berlin. Insgesamt hätten die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland 2022 knapp 2,2 Milliarden für fair gehandelte Lebensmittel, Textilien, Kosmetik, Blumen und Kunsthandwerk ausgegeben - ein Plus von 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

BERLIN "Auch unter Berücksichtigung der hohen Inflation im vergangenen Jahr ist das eine solide Entwicklung", sagte Fiedler. Seit 2015 sei der Umsatz mit fair gehandelten Produkten damit um 70 Prozent gestiegen. Durchschnittlich gaben die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr laut FFH pro Kopf 25,83 Euro für faire Lebensmittel, Textilien und Handwerksprodukte aus. Für die Handelspartner in Afrika, Asien und Lateinamerika seien faire Lieferketten angesichts der aktuellen Krisen wichtiger denn je, betonte die FFH-Vorstandsvorsitzende Andrea Fütterer.