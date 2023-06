 Deutschland wieder in UN-Wirtschafts- und Sozialrat gewählt

NEW YORK (dpa-AFX) -Die UN-Vollversammlung hat Deutschland wieder in den Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen gewählt. 170 Mitgliedstaaten stimmten am Donnerstag in New York für Deutschlands Wiedereinzug in das Ecosoc genannte Gremium. Auch Kenia, Mauretanien, Nigeria, der Senegal, Sambia, Japan, Nepal, Pakistan, Polen, Haiti, Paraguay, Surinam, Uruguay, Frankreich, Liechtenstein, Spanien und Großbritannien wurden jeweils für eine dreijährige Periode in den Rat gewählt.

NEW YORK Die Türkei wurde für zwei Jahre gewählt, als Ersatz für Griechenland, das den Platz freiwerden lassen hatte. Im Fall von Russland und Nordmazedonien wurde eine weitere Abstimmung notwendig. Beide Länder hatten sich auf einen Sitz ihrer Regionalgruppe beworben, aber hatten jeweils die notwendige Mehrheit verfehlt. Der aus 54 Mitgliedern bestehende Rat ist eines der Hauptorgane der Vereinten Nationen und kümmert sich besonders um die Tätigkeiten der Sonderorganisationen sowie die Förderung der Menschenrechte und die Anhebung des Lebensstandards weltweit.