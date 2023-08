 Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen hellen sich etwas auf

MANNHEIM (dpa-AFX) -Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im August überraschenderweise aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 2,4 Punkte auf minus 12,3 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einer erneuten Verschlechterung auf im Schnitt minus 14,9 Punkte gerechnet.

MANNHEIM Die Bewertung der Konjunkturlage in Deutschland verschlechterte sich hingegen stark. Der entsprechende Indexwert fiel um 11,8 Punkte auf minus 71,3 Zähler. Dies ist der niedrigste Stand seit August 2020. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang auf minus 63 Punkte gerechnet. "Die erhöhten Erwartungen sind jedoch im Kontext einer deutlich verschlechterten Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage in Deutschland zu betrachten", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Bemerkenswert sei, dass die Befragten mehrheitlich keine weiteren Zinserhöhungen im Euroraum sowie den USA erwarten und die Konjunkturerwartungen für die USA stark gestiegen sind. Daraus resultierten die verbesserten Erwartungen für Deutschland.