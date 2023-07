 Devisen: Euro bei knapp 1,09 US-Dollar - Australischer Dollar unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro hat am Dienstagmorgen bei knapp 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0895 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0899 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Unter Druck stand am Morgen der australische Dollar. Die Notenbank des Landes beließ nach ihrer Sitzung den Leitzins auf dem aktuellen Niveau von 4,1 Prozent. Experten hatten damit zwar überwiegend gerechnet, allerdings gab es auch viele Fachleute, die auf eine neuerliche Zinsanhebung gesetzt hatten. Die Notenbank deutete die Möglichkeit weiterer Anhebungen an, falls die hohe Inflation dies erfordern sollte. Im Tagesverlauf fallen die absehbaren Impulse mager aus. Nicht nur werden kaum entscheidende Konjunkturdaten erwartet. Hinzu kommt, dass in den USA feiertagsbedingt Ruhe herrscht.