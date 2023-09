 Devisen: Euro bleibt unter 1,08 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter unter der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0785 Dollar und damit kaum mehr als am späten Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,0844 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Zum Wochenauftakt stehen in der Eurozone zum einen Zahlen vom deutschen Außenhandel auf dem Programm. Außerdem veröffentlicht das Institut Sentix sein monatliches Konjunkturbarometer. Aus der EZB will sich unter anderem Präsidentin Christine Lagarde zu Wort melden. In den USA herrscht wegen eines Feiertags überwiegend Ruhe.