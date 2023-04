 Devisen: Euro bleibt vor Konjunkturdaten unter 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro hat am Freitag im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0960 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der vor einer Woche markierte einjährige Höchststand von etwas mehr als 1,10 Dollar bleibt in Reichweite. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0944 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Zum Wochenausklang richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf Wirtschaftsdaten: In der Eurozone werden die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global erwartet. Die Unternehmensumfrage gilt als verlässlicher Konjunkturindikator. Auch in den USA veröffentlicht S&P seine Umfrageergebnisse. Dort steht aber der wesentlich ältere Indikator ISM, der etwas später im jeweiligen Monat veröffentlicht wird, stärker im Mittelpunkt.