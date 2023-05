 Devisen: Euro gibt nach - Zeitweise tiefster Stand zum Dollar seit Anfang April

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Kurs des Euro hat am Donnerstag etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Mittag 1,0817 Dollar. Sie notierte so etwas niedriger als am Vorabend. Mit zeitweise 1,0808 Dollar fiel der Euro auf den niedrigsten Stand seit Anfang April. Zum Vergleich: Anfang Mai mussten für einen Euro noch rund 1,10 Dollar gezahlt werden. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0829 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Aufgrund eines Feiertags in vielen Ländern der Eurozone fehlte es am Vormittag an Impulsen. Am Nachmittag könnten US-Wirtschaftsdaten zum Arbeits- und Immobilienmarkt sowie die Konjunktur-Frühindikatoren bewegen. Im Fokus bleibt zudem der Streit um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze, ohne die den USA schon im Juni ein Zahlungsausfall droht - mit wohl schweren Folgen für die Weltwirtschaft. Zuletzt gab es Signale einer leichten Annäherung zwischen Republikanern und Demokraten, ein Durchbruch steht aber noch aus.