 Devisen: Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) -Der Euro ist am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0725 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas höher auf 1,0771 Dollar festgesetzt.

FRANKFURT Zum Wochenausklang stehen unter anderem Wachstumszahlen aus Großbritannien auf dem Programm. Es wird die Entwicklung im Schlussquartal erwartet. Nachdem die britische Wirtschaft bereits im dritten Quartal geschrumpft ist, besteht die Gefahr einer technischen Rezession. Die britische Wirtschaft entwickelt sich derzeit unter den großen Industrienationen mit am schwächsten.